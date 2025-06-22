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Türkiye
AA 22.06.2025 14:14

Balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü. Balıkçı tezgahlarında levrek ve çupranın kilogramı 350, istavrit 250, barbun 200, mezgit ve alabalık 150, somon ise 125 liradan satılıyor.

Balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek ve çupranın kilogramı 350, istavrit 250, barbun 200, mezgit ve alabalık 150, somon ise 125 liradan satılıyor.

Balıkçı Ali Maraba, yaz sezonundaki balık miktarının önceki senelere oranla çok olduğunu söyledi.

Tezgahlardaki bolluğun fiyatlara da yansıdığını vurgulayan Maraba, son günlerde en çok mezgit ve istavritin tercih edildiğini ifade etti.

Balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Maraba, satışların iyi gittiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satışlarımız iyi gidiyor. Balıkların günlük bitmesi için elimizde geleni yapıyoruz. Fiyatlar uygun vatandaş da tercih ediyor. Tabi kış sezonu gibi değil ama yaz sezonunda da son yıllara göre fazla balık çıkıyor. İşler iyi gidiyor"

Öte yandan Maraba, balık bol çıkmaya devam ederse, fiyatların daha da düşeceğini kaydetti.

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