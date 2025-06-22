Denizli'de otobüse binen tesettürlü kadına saldırı

Denizli'de 2 yaşındaki kızı ile otobüse binen tesettürlü kadın, yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Saldırgan kadın otobüsteki diğer kişilerin uyarılarına rağmen, "Defolun gidin buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürdürdü.

Tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Otobüsteki vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis iki kadını da önce hastaneye, ardından karakola götürdü.

Olaya şahit olan bir vatandaş ise olay anını şöyle anlattı:

"Otobüsteki kadın, tesettürlü genç bir kadına önce sözlü saldırdı. ‘Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri' diyerek söylenmeye başladı. Ardından ‘İstemiyorum git bu ülkeden' şeklinde bağırarak sözlü saldırdı. Sonra küfür etmeye hakaret etmeye başladı. Çarşaflı kadın Türk'tü, yabancı değildi. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı"

Olay anı, otobüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.