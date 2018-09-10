Ankara Valiliği'nden şarbon iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına" dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan incelemede, 9 Eylül itibarıyla Mamak ilçesinde herhangi bir şarbon vakası ve bulgusuna rastlanmadığı belirtilen açıklamada, yetkili birimlere bu yönde bir başvurunun da yapılmadığı, sağlık kurumlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, hastanelere şarbon şikayeti ile yapılan herhangi bir başvurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi istendi.

Kaynak: AA