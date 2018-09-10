FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...