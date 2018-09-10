  • 10 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.49
    EURO 7.488
  • BIST 93532.9
    ALTIN 248.753
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, fetö, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER