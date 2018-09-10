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Van'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın: 11 tutuklama

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

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Vanda uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın: 11 tutuklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Haklarında yakalama kararı olan 26 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve Bursa'daki 30 adreste yapılan aramada 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmalarına çalışılıyor.

5 Eylül'de yapılan operasyonda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirilmiş, 4 kişi tutuklanmıştı. Aramalarda kalaşnikof, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, uyuşturucu operasyonları, tutuklama
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