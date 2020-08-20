Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları, şehir Ormanları, Milli Parklar ile Tabiat Parklarından ekli listede belirtilen kontrollü alanlar hariç ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve karar ekinde listelenerek ilan edilen piknik mesire yerleri, milli parklar ve tabiat parklarında 31.10.2020 tarihine kadar saat 20.00’dan sonra mangal / semaver / ateş yakılması yasaktır.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle yasaktır.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaktır.

Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara, İlçe Kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yangın riskinin yüksek olduğu (meteorolojik açıdan yüksek sıcaklık ve düşük nem) günlerde sınırlı sürede girişler kısıtlanabilecektir.

Mangal / semaver / ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı ve broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar, vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının arttırılması Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli bir şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlara yapılması sağlanacaktır.

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yapılacaktır. Belirtilen tedbirler ilçelerde bizzat Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilecektir.

İlgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve yukarıda alınan kararların kamuoyuna, ilgili kurum ve kuruluşlarca duyurulmasına komisyonumuzca karar verilmiştir."