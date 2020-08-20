Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta karantina kurallarına uymayanlara ceza
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 29 kişiye idari işlem uygulandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte COVID-19 tedbirleri çerçevesinde çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerce, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kuralına uymayan 6 kişiye 7 bin 142 lira para cezası kesildi.
Karantina kuralına uymadığı tespit edilen 29 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
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