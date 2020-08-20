Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte COVID-19 tedbirleri çerçevesinde çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kuralına uymayan 6 kişiye 7 bin 142 lira para cezası kesildi.

Karantina kuralına uymadığı tespit edilen 29 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.