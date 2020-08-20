Antalya'da bisikletini dün evde göremeyen 14 yaşındaki Arda Arı, bisikletinin çalındığını düşünerek cep telefonuna ikinci el araçların satıldığı bir uygulama indirdi.

İnternette bisikletini gören genç, emekli polis memuru dedesi Aslan Arı ve dayısı Lokman Başkaya’ya haber verdi. Ardından Arda Arı, bisikleti satışa koyan kullanıcıyı arayarak, alıcı olduğunu ve buluşmak istediğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Bu sırada polise de haber veren genç, ekiplerle birlikte verilen adrese gitti. Arda Arı ve ailesi, bisikleti satmak isteyen Güneşhan Balık ile görüşmeye başladı.

Arı, bisikletinin çalındığını ve kendisine ait olduğunu belirtti. Balık ise, bisikleti bir gün öncesi çarşamba pazarından satın aldığını ve akşam internette satışa çıkardığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"Akşamüstü internette karşıma çıktı"

Oturduğu sitede toplu olarak bisiklet hırsızlığı gerçekleştiğini belirten Arda Arı, "Çalındığını duyunca hemen telefonuma uygulamayı indirdim. Baktım kontrol ettim, akşamüstü de karşıma çıktı. Karakola geldik hemen. 850 TL’ye aldım, bin liraya satılığa koymuşlar. Bana da dün kendisinin internetten aldığını söyledi, ilk başta inanmamıştım" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Sahibi çıktıysa ne mutlu bana"

Güneşhan Balık ise "Bisikleti alan kişi, pazarda su satarken bisikleti satın aldım. Çalıntı bisikletmiş. Sahibi çıktıysa ne mutlu bana" diye konuştu.

Karşı taraf hakkında şikayetçi olmayan genç bisikletine kavuşurken, Güneşhan Balık ise polise satın aldığı şüpheli hakkında beyanda bulundu.