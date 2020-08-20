Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Nesli tükenmekte olan su samurları Sinop'ta görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, denizde kavga ederken görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 2 su samuru, Sinop Kurt Kuyusu mevkiinde görüntülendi.
Türkiye’de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları, şimdiye kadar pek görüntülenemiyordu.
Etiketler: su samuru sinop nesli tükenen hayvanSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:07
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