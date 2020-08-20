Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 2 su samuru, Sinop Kurt Kuyusu mevkiinde görüntülendi.

Türkiye’de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları, şimdiye kadar pek görüntülenemiyordu.