Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2025 03:31

Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır yaralı
[Fotograf: DHA]

Otoyolun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Pakistan'a gitmek için havalanan uçaklar İstanbul’a geri döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışması: Trafiğe kapanacak
23:50
Macron'dan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki
23:42
İçinde 3 kişinin bulunduğu ve su alan 22 metrelik tekne kurtarıldı
22:51
Amasya'da uygunsuz tavuk döner satışı yapan işletmelere 9,6 milyon ceza
22:50
Vatikan'da ilk tur oylamada yeni papa seçilemedi
22:38
Rusya: Ateşkesin önündeki tek engel Kiev’dir
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ