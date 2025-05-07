Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1'i ağır yaralı

Otoyolun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.