Açık 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.05.2025 20:34

Minguzzi cinayetinde aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan iki çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Minguzzi cinayetinde aranan 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 18 yaşından küçük iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

9 Şubat'ta hastanede hayatını kaybetmişti

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede 9 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
İstanbul Cinayet Çocuk
Sıradaki Haber
Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:19
BM'den İsrail'e tepki: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur
20:59
ABD Başkanı Trump: Çok büyük bir duyuru yapacağız
20:33
Trump'tan "Kanada satılık değil" diyen Kanada Başbakanı'na "Bunu zaman gösterecek" yanıtı
20:19
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 30 Filistinli hayatını kaybetti
20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
19:56
Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren göstericilere gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
FOTO FOKUS
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ