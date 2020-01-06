Türkiye
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı06 Ocak 2020 Pazartesi 10:29 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:43
Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA ]
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA
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