FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA