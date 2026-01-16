Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.01.2026 18:13

Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sahte evrak düzenleyerek müştekiler üzerinden şirket kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sahte evrak düzenleyerek, müştekiler üzerine şirket kurup bu şirketler aracılığıyla çek karnesi oluşturan, yüksek miktarda ürün alıp sahte fatura düzenleyen ve müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu biriktiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Ankara Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
18:10
PFDK'den 146 teknik sorumlu ve antrenöre 'bahis' cezası
17:38
Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
17:34
Mayın tehdidine karşı Karadeniz'de ortak eğitim
17:32
Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı
17:31
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ