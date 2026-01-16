Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sahte evrak düzenleyerek, müştekiler üzerine şirket kurup bu şirketler aracılığıyla çek karnesi oluşturan, yüksek miktarda ürün alıp sahte fatura düzenleyen ve müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu biriktiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.