Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.01.2026 17:36

Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Ankara’da durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı. Otomobilin yoldan geçen 2 araca daha çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Metro Durağı'nda N.K. kontrolündeki otomobil, durakta yolcu almak için durduğu sırada Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 otomobile daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.K., itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı.

Durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kazada, N.K. ağır yaralanırken aynı otomobilde yolcu olarak bulunan yolcu ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, hastaneye sevk edilirken trafik bir süre kontrollü sağlandı. N.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis ekibince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mayın tehdidine karşı Karadeniz'de ortak eğitim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
18:14
Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 12 tutuklama
18:10
PFDK'den 146 teknik sorumlu ve antrenöre 'bahis' cezası
17:34
Mayın tehdidine karşı Karadeniz'de ortak eğitim
17:32
Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı
17:31
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ