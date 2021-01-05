Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 02:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, bugün Ankara ve çevrelerinde sağanak beklendiğini, yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.
Ankara Valiliği, başkent ve çevresi için yağış uyarısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün Ankara ve çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Etiketler: Ankara Valiliği Sağanak
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