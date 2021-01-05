Ankara Valiliği, başkent ve çevresi için yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün Ankara ve çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.