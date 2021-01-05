Kocaeli'nde, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında dün 1037 iş yeri denetlendi, 17 bin 726 kişi kontrol edildi.

Aranan 211 kişi yakalandı

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 5, maske takmayan 99, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, yasaklanan yerlerde sigara içen 20 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 211 şüpheli yakalandı.

Trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1670 araç kontrol edildi.