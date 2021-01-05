Kütahya’da Altıntaş Kaymakamlığı son bir haftada ilçede görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının 5 kat arttığını açıkladı.

İlçedeki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.

İlçenin büyük bir kısmı ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle kaplandı.

"Sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır"

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son 1 haftada vaka sayılarının 5 kat arttığı belirtilerek, “Rehavete kapılma hatasına düşülürse, bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Salgın ile ilgili tüm önlem ve tedbirler artırılmış olup, kontroller titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Ancak birlikte hareket etmediğimiz sürece daha da kısıtlayıcı tedbirlerin uygulamaya geçmesi de kaçınılmaz olacaktır” denildi.