Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muammer Ö.'nün kullandığı otomobil, Gülağzı-Yerkesik kara yolunda seyir halindeyken alev aldı. Aracı durduran ve motor kısmında yangın çıktığını gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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