Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 250 kilogram amonyum nitrat imha edildi
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 mağara ve 14 bidonda ele geçirilen 250 kilogram amonyum nitrat ile malzemeler imha edildi.
Merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.
Sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021-2 Operasyonu" düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Mühimmatlar imha edildi
Operasyonda, Güllüce köyü kırsalındaki 2 mağara ve 14 bidonda 250 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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