Merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021-2 Operasyonu" düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Mühimmatlar imha edildi

Operasyonda, Güllüce köyü kırsalındaki 2 mağara ve 14 bidonda 250 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.