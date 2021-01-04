Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ticari araç tarlaya devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
F.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, Derici Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü F.Ş. ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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