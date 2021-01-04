F.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, Derici Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü F.Ş. ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.