Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 20:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde aralıklı sağanak beklendiğini ve yağışların yer yer etkili olacağını açıkladı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/G04Cei8NcD— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 4, 2021
Etiketler: Ankara Valiliği Sağanak
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