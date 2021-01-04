Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/G04Cei8NcD — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 4, 2021