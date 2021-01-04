Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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