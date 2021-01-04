İstanbul'da salgını fırsat bilerek imar izni olmayan arazilere yapılan kaçak binalar yıkılıyor. Salgını bahane eden fırsatçılar, imar izni olmayan bu alanlara bina yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bir şehirden kaçış hissiyatı oluşturmuştu ama pandemi bunu 5'e katladı. İmar affının kötüye kullanılmasıyla beraber hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak yapılaşma söz konusu oldu" dedi.

111 konut yıkıldı

111 konutun yıkıldığını belirten Yılmaz, "150'nin üzerinde resmi prosedürleri devam eden konut var onları da yıkacağız" açıklamasını yaptı.

Kaçak yapılarda havuz ve çocuk parkları olanlar bile var. Evlerin sahipleri ise farklı gerekçeler öne sürüyor.

Yetkililer kaçak yapılarının yıkımının kararlılıkla süreceğini vurguluyor.