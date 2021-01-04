Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta engelli aracı devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde engelli aracının devrilmesi sonucu sürücü kadın ile 2 torunu yaralandı.
Fadime T.’nin kullandığı elektrikli engelli aracı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan iki torunu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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