Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tedbirlere uymayan kişilere ve işletmelere 86 bin lira ceza
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişiler ile işletmelere son bir haftada toplam 86 bin 850 lira para cezası kesildi.
Polis ekipleri, ilçenin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus ve Hacırahat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park, otobüs durağı ve pazar yeri gibi alanlarda çalışma yaptı.
Uygulamalarda, 2 kişiye maske takma kuralını, 5 kişiye sosyal mesafe kuralını, bir kişiye karantina kuralını, 19 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 80 bin 550 lira ceza uygulandı.
Ekipler, COVID-19 tedbirlerine uymayan 2 işletmeye de 6 bin 300 lira ceza kesti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Bayburt'ta kumar baskını: 12 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz