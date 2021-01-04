Polis ekipleri, ilçenin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus ve Hacırahat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park, otobüs durağı ve pazar yeri gibi alanlarda çalışma yaptı.

Uygulamalarda, 2 kişiye maske takma kuralını, 5 kişiye sosyal mesafe kuralını, bir kişiye karantina kuralını, 19 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 80 bin 550 lira ceza uygulandı.

Ekipler, COVID-19 tedbirlerine uymayan 2 işletmeye de 6 bin 300 lira ceza kesti.

