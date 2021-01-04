Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, kayalıklar arasında gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
Sıradaki Haber
Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz