Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
İzmit'ten Uzungöl'e gitmek isteyen Katarlı 3 turist, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyü civarında, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda turistlerin araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.
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