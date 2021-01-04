Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başı tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yiyecek ararken başı tenekeye sıkışan ayıyı, bölgede yol açma çalışması yürüten karla mücadele ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Çatalca köyündeki Kelebektaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, başı tenekeye sıkışan ayıyı gördü.
Ayının bulunduğu yere giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi çıkarttı. Ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşarak yuvasına döndü.
Etiketler: Doğal Yaşam
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