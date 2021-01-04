Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hamit Çelik'in kullandığı hafif ticari araç, Sağlık Mahallesi Edirne yolu Işıklı Kavşak mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Çelik ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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