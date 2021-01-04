Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anne ve bebeği sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’te, Rabia Bağdatlı ile 2 aylık oğlu Hanifi Bağdatlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.
Çalıştığı fabrikada gece vardiyasında olan Mehmet Bağdatlı, sabah saatlerine telefonla aradığı eşi Rabia Bağdatlı'ya ulaşamadı. Endişeyle eve gelen Bağdatlı, eşi ve oğlunu hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, anne ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.
Rabia Bağdatlı ile bebeğinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Mehmet Bağdatlı ile yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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