Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da kısıtlama sonrası semt pazarlarında yoğunluk
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasının ardından vatandaşlar, Başkent'te kurulan semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.
Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesindeki semt pazarında özellikle öğleden sonra yoğunluk yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
Tezgah önlerinde yoğunluk
Maske ve mesafe kurallarına uymaya özen gösteren vatandaşlar, alışveriş yaparken tezgahların önünde yer yer yoğunluğa neden oldu.
Pazarda bulunan tezgahların belirlenen mesafelerle kurulduğu ve çoğu esnafın maske kuralına uyduğu görüldü.
Etiketler: Ankara Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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