Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasının ardından vatandaşlar, Başkent'te kurulan semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesindeki semt pazarında özellikle öğleden sonra yoğunluk yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Tezgah önlerinde yoğunluk

Maske ve mesafe kurallarına uymaya özen gösteren vatandaşlar, alışveriş yaparken tezgahların önünde yer yer yoğunluğa neden oldu.

Pazarda bulunan tezgahların belirlenen mesafelerle kurulduğu ve çoğu esnafın maske kuralına uyduğu görüldü.