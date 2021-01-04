Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı tatilinde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kayak yapamayan turistler, bugün pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunulan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde, koronavirüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulandı.

Yerli kayakseverler HES kodu uygulamasıyla pistlere alındı.