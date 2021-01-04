Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, kısıtlamanın sona ermesiyle pistlerde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı tatilinde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kayak yapamayan turistler, bugün pistlerde yoğunluk oluşturdu.
Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunulan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde, koronavirüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulandı.
Yerli kayakseverler HES kodu uygulamasıyla pistlere alındı.
Etiketler: Turizm
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