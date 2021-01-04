Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de eczane deposu gibi eve kaçak ilaç baskını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de bir evde yapılan aramada 18 bin 450 kutu gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışamalarının ardından bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde farklı marka ve gramajlarda 18 bin 450 kutu gümrük kaçağı ilaç buldu.
Etiketler: Kaçakçılık
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