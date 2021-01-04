Bacadan kaynaklandığı belirtilen ve kısa sürede büyüyen yangın, evin 2'inci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Münevver Çetin'in oturduğu daireyi de sardı.

Yaşlı kadını dışarı çıkaran komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.