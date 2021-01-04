Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da yangından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Bartın, Derbent köyü Çimke Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bacadan kaynaklandığı belirtilen ve kısa sürede büyüyen yangın, evin 2'inci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Münevver Çetin'in oturduğu daireyi de sardı.
Yaşlı kadını dışarı çıkaran komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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