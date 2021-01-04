Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kumar baskını: 12 kişiye para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Bayburt'ta, kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kent merkezinde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.
İş yerine giden ekipler, kapısı içeriden kilitlenen kahvehanede 12 kişinin oyun oynadığını tespit etti.
Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
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