Kent merkezinde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

İş yerine giden ekipler, kapısı içeriden kilitlenen kahvehanede 12 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.