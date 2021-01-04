Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.T.'nin adresini tespit etti.
Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., tutuklandı.
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