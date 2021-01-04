Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte trafik yüzde 65 seviyelerine kadar yükseldi.
Haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken, kent genelinde trafik yüzde 65’lere yükseldi.
Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
E-5 Karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerine yükseldi.
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