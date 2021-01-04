Haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken, kent genelinde trafik yüzde 65’lere yükseldi.

Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5 Karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerine yükseldi.