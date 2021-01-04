Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta çalılıklar arasında bir kişinin cesedi bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçe girişindeki Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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