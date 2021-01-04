Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars Vali Yardımcısı Haskırış, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındı.
14 Temmuz 2020'de Kars'ta göreve başlayan Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PYD'ye yönelik başlatılan soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler: FETÖ
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