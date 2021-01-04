Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can sallarıyla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 2 can salı içindeki 26 düzensiz göçmen, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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