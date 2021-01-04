Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 5 iş yerine kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de 5 iş yerine düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren 5 iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerlerindeki aramalarda, gümrük kaçağı 22 bin 320 boş makaron, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 129 bin 800 makaron, 9 kilo kıyılmış tütün, 15 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Etiketler: Kaçakçılık
Son Haberler
- 00:41
- 00:36
- 00:33
- 00:20
- 00:20
Sıradaki Haber
Bitlis'te 250 kilogram amonyum nitrat imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz