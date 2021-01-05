Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 00:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde mandalina yüklü kamyon devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kamyonun kasasındaki meyveler yola saçıldı.
Balıkesir'den Çanakkale yönüne giden İbrahim İ.’nin kullandığı mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen kamyonun kasasındaki meyveler yola saçıldı. Belediye ekipleri, dağılan meyveleri toplayarak yolu temizledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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