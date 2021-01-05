Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi
Profil demirleri taşıyan tır Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildi. Kazada, tırın kasasında bulunan profil demirleri yola savruldu.
Alınan bilgiye göre, İ.Y'nin kullandığı tırın, otoyolun Bakırköy istikametinde henüz bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu, kasasındaki profil demirleri yola savruldu.
Sürücünün yara almadığı kaza sonrasında, demirlerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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