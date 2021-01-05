Alınan bilgiye göre, İ.Y'nin kullandığı tırın, otoyolun Bakırköy istikametinde henüz bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu, kasasındaki profil demirleri yola savruldu.

Sürücünün yara almadığı kaza sonrasında, demirlerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.