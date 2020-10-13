Birinci Dünya Savaşı sonunda düşman devletlerin yurdu işgali üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattı.

İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. Ankara ise Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun ortasında, cephelere eşit uzaklıkta ve güvenilir bir kent olarak savaşın yönetildiği şehir haline geldi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Artık Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanma olasılığı kalmamıştı. Milletvekillerinin toplanacağı ve ülkenin yönetileceği bir başkent gerekiyordu.

Mustafa Kemal, ülkeyi kurtarma çalışmalarını Ankara'da sürdürdü. Kurtuluş Savaşı'nın planları bu kentte hazırlandı. Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan Ankara, Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi.

[Ankara Garnizonu'nun 1926'da düzenlediği tatbikatta verilen molada Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Özalp, Fahrettin Altay ve Saffet Arıkan yemek yerken görülüyor. / Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sayısız olaya şahitlik etti

Ankara, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süre içinde sayısız olaya şahitlik etti. Savaşın başarıya ulaşması için düzenli orduların kurulması kararı Ankara'da alındı.

13 Ekim 1923 günü, Dışişleri Bakanı İsmet Paşa ve 14 milletvekili, Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi verdi. Öneri Meclis'te oylandı, kabul edildi.

[Karaoğlan Caddesinden 1920'li yıllardan bir görünüm. / Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Böylece, Cumhuriyet'in tanığı Ankara, ülkenin düşman işgalinden kurtulmasından sonra 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti oldu.