Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarından çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafik akışının durduğu İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.