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Türkiye
AA 14.09.2023 05:14

Adana'da üzerlerinde tüfek bulunan bir kişi yakalandı

Adana'da bir iş yerine tüfekle saldırı düzenleyeceği değerlendirilen iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da üzerlerinde tüfek bulunan bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Adana'da Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, plakasız motosikletteki kasklı iki şüpheliden birinin elinde tüfeği fark etti.

Bekçilerin "dur" ikazında bulunduğu şüpheliler, motosikleti bırakarak ara sokaklara kaçtı. Telsiz anonslarıyla durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Apartmanların bahçelerinde ve park halindeki araçların çevresinde arama yapan ekipler, bir şüpheliyi ağaç altında saklanırken yakaladı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen tüfek ise bir sitenin bahçesinde atılmış halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, tüfek ve motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

Şüphelilerin bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini değerlendiren ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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