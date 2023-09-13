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Türkiye
AA 13.09.2023 22:29

Araçların üstüne devrilen ağaç 41 daireyi icralık yaptı

Kadıköy'de, bir apartmanın bahçesinde bulunan ağacın devrilmesinin ardından sigorta şirketinin zarar gören araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibini icraya verdi.

Araçların üstüne devrilen ağaç 41 daireyi icralık yaptı
[Fotograf: DHA]

Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki ağaç, 21 Ağustos 2022'de rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildiği park halindeki 5 araçta hasar oluşturdu.

İtfaiye raporunda, doğal sebeplere bağlı olarak zamanla içten çürüyen ağacın devrildiği ifade edilirken, araç sahipleri de hasarlarını sigorta şirketlerinden tahsil etti.

Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.

Daire sahiplerinin İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesine yazdığı itiraz dilekçesinde icranın haksız ve hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, bunun durdurulması talep edildi.

Sigorta şirketi de "rücu davası" açabilmek için arabuluculuğa gitti.

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