Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünün Arifiye mevkisinde narenciye yüklü kamyon ile Sinan Sır yönetimindeki hafriyat yüklü tır, Celal Uçar'ın kullandığı narenciye yüklü tır, konteyner yüklü tır ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, Celal Uçar yönetimindeki tır alev aldı, yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sinan Sır yönetimindeki hafriyat yüklü tır ise yan yattı. Tırda sıkışan Sır, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren uğraşı sonucu çıkarılabildi. Sır, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada ismi öğrenilemeyen diğer araçlarda bulunan 2 hafif yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kazaya karaşan araçlar ile yola savrulan narenciye ve hafriyatı kaldırma çalışması devam ediyor.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA