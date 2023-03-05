Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisindeki 700 metrelik alanda, 2 yolcu otobüsü, 13 otomobil, tur otobüsü, 2 silobas, araç taşıyan tır, kamyon, kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı 7 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazaların 4'ünde yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.