Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bir süredir etkisini hissettiren soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte yaşayan vatandaşların kuruması için evlerinin bahçesinde bulan ipe sardıkları çamaşırlar, soğuklar nedeniyle dondu.

Evlerin çatı ve pencerelerinde buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: İHA]