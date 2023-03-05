Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 10:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı buz kesti: Çamaşırlar dondu
Ağrı’yı etkisi altına alan soğuklar nedeniyle kuruması için ipe serilen çamaşırlar dondu, evler buz sarkıtlarının altında kaldı.
Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bir süredir etkisini hissettiren soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kentte yaşayan vatandaşların kuruması için evlerinin bahçesinde bulan ipe sardıkları çamaşırlar, soğuklar nedeniyle dondu.
Evlerin çatı ve pencerelerinde buz sarkıtları oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ağrı
Son Haberler
- 12:01
- 11:58
- 11:53
- 11:58
- 11:47
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde hava durumu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz